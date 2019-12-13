بالفيديو.. مسئول سعودي بارز يُحرج حسن نصر الله

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نشر السفير السعودي في اليمن، محمد آل جابر، تغريدة عبر "تويتر" تضمن رسالة موجهة لأمين عام حزب الله حسن نصر الله.

مقطع الفيديو الذي بثه يحتوي على رسالة ، من مواطن قاطن في الضاحية الجنوبية في لبنان إلى "نصر الله".

وكتب السفير الأسبوعي: "تساؤلات حكيمة لأهل الحكمة اليمانية من مواطن عربي من الضاحية في بيروت أفنى عمره وأسرته في خدمة حزب الله!"

وتابع: " يتساءل: هل تريد يا حسن ان نحارب الكون كله؟ فيما إيران تفاوض على دمنا ولا يسقط لها شاب واحد! لماذا تهاجم السعودية والخليج وهي من دعمنا وبلسم جروحنا ومنحت ابناءنا فرص العمل؟".

ويعود الفيديو لقناة المستقبل اللبنانية، حيث يقرأ المذيع "رسالة إلى نصرالله".


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