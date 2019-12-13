» مفاجأة سارة.. تكاليف السفر بالكويت تنخفض 64%

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السفر

الكويت

السفر للكويت

تكاليف السفر للكويت

كشفت السلطات المختصة بالكويت اليوم الجمعة، أن أسعار تذاكر الطيران اختلفت كثيراً في العشرين سنة الأخيرة، موضحة أنها انخفضت بنسبة 64%.

جاء هذا في تقرير صدر عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي في الكويت (IATA ).

وخفضت تذاكر السفر بنسبة 64% عن سعرها قبل 20 عاماً، ليبلغ حالياً السعر الوسطي لتذاكر الذهاب والإياب 293 دولاراً دون ضرائب.

وقال  الاتحاد الكويتي إن قطاع النقل الجوي سيسجل في نهاية العام الجاري أرباحاً تقدر بـ 25.9 مليار دولار.

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