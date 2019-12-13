  • الجمعة 13 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر08:27 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
رياح وأمطار ؤ

رياح وأمطار.. «الأرصاد» تعلن طقس السبت

دواجن

«المصريون» تكشف أسباب ارتفاع أسعار الدواجن

أرشيفية

تاريخ الرؤساء الأمريكيين مع العزل والاستقالة

الكويت

الكويت تدعو مواطنيها إلى مغادرة هذه الدولة فورًا

الكونجرس

مفاجأة.. الكونجرس يصوت على عزل «ترامب»

الطفل صاحب فيديو التعذيب

القبض على معذبة طفلها: «تعالى خدني يا بابا»

السيسي

«السيسي» يُهنئ «تبون» على فوزه برئاسة الجزائر

كهربا

«الأهلي» يعلن موعد مشاركة «كهربا» في التدريبات

مسجد هيثم أحمد زكي

بالصور.. أول صلاة جمعة من مسجد هيثم أحمد زكي

تبون

من هو الرئيس الجزائري الجديد؟

يغتصب أخته الصغيرة بعد أن أهدته أمه كتابًا عن "زنا المحارم"

الصفحة الأخيرة

يغتصب أخته الصغيرة بعد أن أهدته أمه كتابًا عن "زنا المحارم"
يغتصب أخته الصغيرة بعد أن أهدته أمه كتابًا عن "زنا المحارم"
Advertisements

متابعات

أخبار متعلقة
#

العراق: نرفض تحوّل أراضينا إلى ساحة صراع

#

الإفراج عن 9 هنود من الناقلة الإنجليزية المحتجزة

#

50 محاميا جزائريا للدفاع عن "بورقعة"

اغتصب شاذ جنسيًا، أخته، بعد أن منحته أمه الفائزة بجازة يانصيب بقيمة 10 ملايين دولار، كتابًا عن زنا المحارم.

ووقعت الحادثة عندما كانت الضحية في سن الثانية عشرة، حين تعرضت للاغتصاب على يد شقيقها جيسون كارليل ( 48 عامًا)، بحسب ما جاء في شهادتها أمام محكمة بولاية تكساس الأمريكية.

وأضافت: "قال إنه قرأ كتابًا أعطته (أمه)، ومارس الجنس مع أخته، وكان الأمر جيدًا تمامًا".

كان الكتاب بعنوان: "زهور في العلية" الذي يدور حول اكتشاف أطفال مهملين أن والدهم كان أخًا غير شقيق لوالدتهم.

وأشارت الضحية، التي لم يُسمح لها قط بقراءة الكتاب إلى أن أخاها استهدفها أولاً خلال الثمانينات، عندما كانت في سن الخامسة أو السادسة.

ودفعت الأم أتعاب الدفاع عن ابنها، وقيمة الكفالة البالغة 600 ألف دولار.

وأضافت أن ذلك حصل مرة واحدة في الحمام عندما أغلق الباب عليها، وأخبرها أنه يمكن أن يغتصبها وأنها لا تستطيع فعل أي شيء حيال ذلك.

وأدين المتهم بشراء فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا من والدتها مقابل ثلاثة آلاف دولار في عام 2006، وفي عام 1994، أدين بجناية بتهمة غير لائقة مع طفل.

عندما كانت شقيقته في سن العاشرة أو الحادية عشر، أشارت المحكمة إلى تحرشه بها في حمام سباحة، عندما كانا في الخارج مع والدتهما.

وقالت للمحلفين إن والدتها وأشقاءها رأوا ما حدث، وأمروا شقيقها بالخروج من حمام السباحة.

وذكرت الضحية أن شقيقها اغتصبها للمرة الأولى عندما كان عمرها حوالي 12 أو 13 عامًا لأنه "أراد أن يكون أول من يفعل ذلك معها".

وأشارت إلى أنها أخبرت والديها عما فعله معها عندما بلغت سن الـ18، لكنها فشلت في فعل أي شيء حيال ذلك.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

سينما "أونطا" هاتوا فلوسنا!

محمود سلطان

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

العراق ولبنان..دعونا نشكر الفساد!!

د. هشام الحمامي

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري

خيار بنديكت : استراتيجية للمسيحيين في أمَّة ما بعد المسيحية

يعقـوب عبد الرحمن

ديمقراطية البابا تواضرس

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» «كهربا» يرد على تهئنة محمد أبوتريكة.. فماذا قال؟
» «صلاح» يُزين قائمة أفضل 11 لاعبًا بدوري الأبطال
» مفاجأة سارة.. تكاليف السفر بالكويت تنخفض 64%
» «كهربا» بعد توقيعه للأهلي: «الطيبون يفوزون في النهاية»
» مدرب الترجي يتحدث عن مواجهة الهلال السعودي
» مقتل سعودي في مصر بطريقة بشعة
» رسالة تهئنة من «تريزيجيه» لـ«كهربا» بعد انتقاله للأهلي
» طلب عاجل من النائب العام بشأن واقعة تعنيف الطفل
» مرتضى منصور يعلق على انتقال «كهربا» للأهلي
» يقتل زوجته بعد أن شاهدها في حضن آخر على سريره
» «لوشيسكو»: الهلال جاهز للفوز على الترجي التونسي

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:21 ص

  • فجر

    05:20

  • شروق

    06:49

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
دواجن
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية