انطلاق فعاليات مسرح شباب العالم بحضور السيسي وزوجته

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مسرح شباب العالم

فعاليات مسرح شباب

منتدى شباب العالم 2019

انطلقت منذ قليل فعاليات مسرح شباب العالم، بمدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وقرينته انتصار السيسي.

ورافق الرئيس أيضًا كلًا من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس جهاز المخابرات المصرية، اللواء عباس كامل.

وتبدأ عروض المسرح من خلال مسرحية "محاكمة سانتا كلوز" من إخراج خالد جلال، وتدور أحداثها حول الأطفال الذين فقدوا طفولتهم، ويصرخون مع أمهاتهم أمام باب محكمة العدالة الإنسانية، مطالبين بمحاكمة من لم يمنحهم السعادة أو الأمل، وتركهم في مواجهة العنف والحروب والإرهاب والتنمر ونقص الغذاء.

والجدير بالذكر، أنه للعام على التالي تشهد مدينة شرم الشيخ "مدينة السلام"، فعاليات منتدى شباب العالم، والمقرر انعاىقده غدًا الرابع عشر من ديسمبر، وحتى السابع عشر من الشهر الجاري.


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