» «كهربا» يرد على تهئنة محمد أبوتريكة.. فماذا قال؟

13 ديسمبر 2019 - 08:10 م

رد محمود عبد المنعم كهربا، المنتقل حديثًا إلى صفوف النادي الأهلي، على تهنئة محمد أبو تريكة، عقب توقيعه اليوم الجمعة للقلعة الحمراء لمدة 4 سنوات ونصف، بداية من الميركاتو الصيفي المقبل.

وكان أبو تريكة قد علق على موقع التواصل الإجتماعي«تويتر» على صورة إنضمام كهربا للأهلي.. قائلاً:" لحظة كده ترجم لي، مبروك وبالتوفيق لكهربا، منتظرين التألق إن شاء الله".

وحرص كهربا الرد على تغريدة أبو تريكة قائلاً:"ربنا يخليك ياعم الناس، أهم حاجة نصايحك".

جدير بالذكر أن كهربا، وقع للنادي الأهلي بعقد يمتد لـ4 مواسم ونصف.