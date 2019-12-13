  • السبت 14 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر12:56 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
سد النهضة

انهيار "سد النهضة" سيمسح السودان من الخريطة

الجنسية المصرية

تعليق ناري لـ"أديب" على شروط منح الجنسية المصرية للأجانب

رضوى الشربيني

رضوى الشربيني تنفعل على الهواء لهذا السبب

صوفيا

روبوت يوجه نصائح هامة للحفاظ على البيانات الشخصية

عمرو أديب

عمرو أديب يبكي على الهواء بسبب هذا الأمر

الدولار

استقرار أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم

مجلس النواب

حد أدنى للقطاع الخاص.. مطلب عاجل.. هل يتم الاستجابة له؟

السفارة السعودية

السفارة السعودية تكشف لغز جريمة النزهة الجديدة بالقاهرة

أرشيفية

بسبب التحويل الإجباري.. باقات الإنترنت الجديد تثير زوبعة

رياح وأمطار ؤ

رياح وأمطار.. «الأرصاد» تعلن طقس السبت

الوضع المالي لا يسر.. مسئول كويتي يصدم المواطنين

عرب وعالم

الكويت
الكويت
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

القصة الكاملة.. ثلاثة جنيهات تفتح النار على مطعم فول بدمياط

#

رسائل غامضة على هواتف المواطنين.. وشبكات الاتصال لا تعقب

#

الأمم المتحدة: مقتل "البغدادي" غير مؤكد

#

نبيل شعيل يصدم الجميع: لا أريد الحديث عن هذا الفنان

الكويت

أخبار الكويت

الاقتصاد الكويتي

الوضع المالي بالكويت

حذر مسئول في البنك الدولي في الكويت، من الوضع المالي في البلاد، مشيرًا إلى أنه سيمكن تلمس هذا خلال السنوات الخمس أو العشر المقبلة.

جاء هذا في ندوة نظمها ديوان المنتدى حول الأوضاع المالية في الكويت.

وفي تصريحاته، أكد الدكتور رياض الفرس، مسؤول العمليات في البنك، قال إنه في حال استمر الوضع المالي في الكويت على ما هو عليه دون وجود أي تغيير في الإيرادات والمصروفات، فإن الأوضاع لا تبشر بالخير، بحسب صحيفة "الرأي".

مصارحة وطنية

 وشدد على الحاجة إلى مصارحة وطنية تُحدد فيها طبيعة الاقتصاد والأدوار المنوطة بالحكومة والمواطن والقطاع الخاص.

وحول توقعاته المستقبلية في حال استمرار عدم التوازن في الميزانية، رجّح الفرس إمكانية تغيير قانون صندوق احتياطي الأجيال القادمة، عبر وقف الاستقطاع الذي درجت عليه العادة بواقع 10 في المئة من الإيرادات، مبيناً أن ذلك من شأنه أن يوفر نحو أكثر من 1.6 مليار دينار، وهي قيمة لن تكون كافية لسد العجز.

صندوق الأجيال القادمة

وتوقع أيضاً أن يأتي يوم ويتم فيه تعديل قانون صندوق الأجيال القادمة، بحيث يتم من خلاله السماح للحكومة بالسحب منه.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

سينما "أونطا" هاتوا فلوسنا!

محمود سلطان

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

العراق ولبنان..دعونا نشكر الفساد!!

د. هشام الحمامي

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري

خيار بنديكت : استراتيجية للمسيحيين في أمَّة ما بعد المسيحية

يعقـوب عبد الرحمن

ديمقراطية البابا تواضرس

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» «المصريون» تكشف أسباب ارتفاع أسعار الدواجن
» الإمارات: جميع المنتجات بأسواقنا مطابقة للمواصفات
» واشنطن تهدد إيران برد "حاسم" إذا فعلت هذا الأمر
» النواب الأمريكي يبدأ أولى خطوات التصويت على عزل ترامب
» تاريخ الرؤساء الأمريكيين مع العزل والاستقالة
» أستاذ أمراض الكبد: مصر رائدة عالميا في علاج فيروس «سي»
» مقدمة مؤثرة لـ"أديب" بسبب رحيل مخرج برنامجه
» أسعار الذهب تشهد تفاوتًا كبيرًا في نهاية الأسبوع
» القبض على معذبة طفلها: «تعالى خدني يا بابا»
» بالفيديو.. مسئول سعودي بارز يُحرج حسن نصر الله
» مفاجأة.. الكونجرس يصوت على عزل «ترامب»

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:21 ص

  • فجر

    05:21

  • شروق

    06:50

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
مجلس النواب
دواجن
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة