حقيقة تعيين "حمو بيكا" معيدًا بآداب سوهاج.. الجامعة تعلق

13 ديسمبر 2019 - 08:52 م

أثار قرار تعيين مطرب شعبي معيدًا بكلية الآداب بجامعة سوهاج، حالة من الجدل، خاصة مع انتشار أخبار تشير إلى أن المطرب الشعبي حمو بيكا هو الذي تم تعيينه.



حمو بيكا

وقال المركز الإعلامي للجامعة، عبر حسابه على "فيس بوك"، إن المطرب الشعبي الذي تم تعيينه ليس نجم المهرجانات حمو بيكا، وإنما شخص آخر يدعى الحسين حسن عبداللطيف أبوعميرة، وشهرته "الحسين أبوعميرة".



جامعة سوهاج

وحول تعيين أبو عميرة ذكرت أنها لا تعلم شيئًا عن كونه مطرب شعبي أو غير ذلك وتم تعيينه وفقًا لحكم قضائي.