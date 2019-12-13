ضعف إيمان.. ريهام سعيد توجه رسالة للمنتحر (فيديو)

ظهرت الإعلامية ريهام سعيد، في مقطع فيديو أثناء توجهها لجدة لأداء مناسك العمرة، موجة رسالة لمرتكبي ومفكري اللجوء للانتحار.

وقالت الإعلامية ريهام سعيد عبر فيديو بثته على صفحتها الخاصة بـ انستجرام : " كل واحد حر بس مبحبش الناس اللي بتتصور عند الكعبة أثناء أداء العمرة".

ووجهت رسالة لجمهورها : " هدعيلكم كلكم هدعي لمصر وكل المصريين وحبايبنا .. قد ايه حاجة حلوة".

ووجهت رسالة لمرتكبي الانتحار قائلة: "كل شوية فلان انتحر وفلانة انتحرت وتظهر فتوى تقول إنهم ليسوا كفرة طبعا ربنا أعلم ، لكن بدل ما ترمي نفسك لازم تفهم إن كلنا عندنا مشاكل رهيبة نتيجة الاكتئاب وضعف الايمان ، وفي الغرب الانتحار كتير لإن مفيش ايمان ومفروض ترمي نفسك في حضن ربنا ده بيبقى لطيف ومريح".



