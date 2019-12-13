  • السبت 14 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر12:58 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
سد النهضة

انهيار "سد النهضة" سيمسح السودان من الخريطة

الجنسية المصرية

تعليق ناري لـ"أديب" على شروط منح الجنسية المصرية للأجانب

رضوى الشربيني

رضوى الشربيني تنفعل على الهواء لهذا السبب

صوفيا

روبوت يوجه نصائح هامة للحفاظ على البيانات الشخصية

عمرو أديب

عمرو أديب يبكي على الهواء بسبب هذا الأمر

الدولار

استقرار أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم

مجلس النواب

حد أدنى للقطاع الخاص.. مطلب عاجل.. هل يتم الاستجابة له؟

السفارة السعودية

السفارة السعودية تكشف لغز جريمة النزهة الجديدة بالقاهرة

أرشيفية

بسبب التحويل الإجباري.. باقات الإنترنت الجديد تثير زوبعة

رياح وأمطار ؤ

رياح وأمطار.. «الأرصاد» تعلن طقس السبت

بالفيديو..

عمرو أديب يبكي على الهواء بسبب هذا الأمر

آخر الأخبار

عمرو أديب
عمرو أديب
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

رد ناري من أحمد سعد على تصريحات سمية الخشاب المسيئة له

#

متصلة تعاكس عمرو أديب: بحبك بقالي 15 سنة

#

رسالة نارية من عمرو أديب لأعضاء البرلمان بسبب هذا القانون

#

عمرو أديب يرد غيبة والده بسبب حديث فنان شهير عنه

أكد الإعلامي عمرو أديب، إن أغلب من يعملون في مهنة الإعلام ليس لهم ظهر، لافتًا إلى أنه يتعامل مع المخرج الراحل شريف السقا منذ 20 عامًا، مضيفا: "أنا النهاردة جاي اشتغل عشانه، وعشان أولاده.. ومن إمبارح للنهاردة منزلتش دمعة".
وأوضح "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، "زي ما شريف كان بياخد باله مني، أنا لازم أخد بالي من شريف بعد مماته.. أنا مش عارف أعيش من غير شريف، أنا قلت لمراته النهاردة أنا كنت بشوف شريف أكتر منك، وليا فيه أكتر منك".
ولفت "أديب"، إلى أن الدماء على الأسفلت في مصر أصبح أمر مرعب، متمنيا أن تكون وفاة شريف عظة لمن يقودون على الطريق، مضيفا: "أنا شفت عربية شريف إمبارح كانت عبارة عن بودرة"، مؤكدًا أن شريف السقا بالنسبة له كان رمز للثقة "حياتي ومستقبلي كانت بين إيده".
ووجه رسالة إلى العاملين بالبرنامج: "أنا أسف أني جبتكم النهاردة بس كان لازم نشتغل عشانه.. أقرأوا له الفاتحة، وربنا يرحمه ويصبر أصحابه وأهله، وبناته الاتنين".

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

سينما "أونطا" هاتوا فلوسنا!

محمود سلطان

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

العراق ولبنان..دعونا نشكر الفساد!!

د. هشام الحمامي

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري

خيار بنديكت : استراتيجية للمسيحيين في أمَّة ما بعد المسيحية

يعقـوب عبد الرحمن

ديمقراطية البابا تواضرس

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» «المصريون» تكشف أسباب ارتفاع أسعار الدواجن
» الإمارات: جميع المنتجات بأسواقنا مطابقة للمواصفات
» واشنطن تهدد إيران برد "حاسم" إذا فعلت هذا الأمر
» النواب الأمريكي يبدأ أولى خطوات التصويت على عزل ترامب
» تاريخ الرؤساء الأمريكيين مع العزل والاستقالة
» أستاذ أمراض الكبد: مصر رائدة عالميا في علاج فيروس «سي»
» مقدمة مؤثرة لـ"أديب" بسبب رحيل مخرج برنامجه
» أسعار الذهب تشهد تفاوتًا كبيرًا في نهاية الأسبوع
» القبض على معذبة طفلها: «تعالى خدني يا بابا»
» بالفيديو.. مسئول سعودي بارز يُحرج حسن نصر الله
» مفاجأة.. الكونجرس يصوت على عزل «ترامب»

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:21 ص

  • فجر

    05:21

  • شروق

    06:50

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
مجلس النواب
دواجن
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة