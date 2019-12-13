» مقدمة مؤثرة لـ"أديب" بسبب رحيل مخرج برنامجه

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الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب
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المصريون ـ متابعات

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كشف الإعلامي عمرو أديب، أن أغلب من يعملون في مهنة الإعلام ليس لهم ظهر، منوها أنه يتعامل مع المخرج الراحل شريف السقا منذ 20 عامًا، قائلا: «أنا النهاردة جاي اشتغل عشانه، وعشان أولاده، ومن إمبارح للنهاردة منزلتش دمعة».
وعلق «أديب»: «زي ما شريف كان بياخد باله مني، أنا لازم أخد بالي من شريف بعد مماته.. أنا مش عارف أعيش من غير شريف، أنا قلت لمراته النهاردة أنا كنت بشوف شريف أكتر منك، وليا فيه أكتر منك».
وأضاف «أديب»، خلال برنامج «الحكاية»، المذاع على قناة mbc مصر، مساء الجمعة، أن الدماء على الأسفلت في مصر أصبح أمر مرعب، متمنيا أن تكون وفاة شريف عظة لمن يقودون على الطريق، قائلا: «أنا شفت عربية شريف إمبارح كانت عبارة عن بودرة»، مؤكدًا أن شريف السقا بالنسبة له كان رمز للثقة «حياتي ومستقبلي كانت بين إيده».
ووجه «أديب» رسالة إلى العاملين بالبرنامج قائلا : «أنا آسف أني جبتكم النهاردة بس كان لازم نشتغل عشانه.. أقرأوا له الفاتحة، وربنا يرحمه ويصبر أصحابه وأهله، وبناته الاتنين».

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