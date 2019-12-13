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أستاذ أمراض الكبد: مصر رائدة عالميا في علاج فيروس «سي»

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مصر تكتب «قصة نجاح» في السيطرة على فيروس«سي»
مصر تكتب «قصة نجاح» في السيطرة على فيروس«سي»
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المصريون ـ متابعات

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أكد الدكتور جمال شيحة، أستاذ أمراض الكبد بجامعة المنصورة، إن مصر الدولة الرائدة في القضاء على فيروس «سي».
وأوضح "شيحة"، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن تقرير علمي حديث صدر في الخامس من شهر ديسمبر الجاري أن منظمة الصحة العالمية وضعت هدف لخلو العالم من الفيروسات الكبدية بحلول عام 2030.
وأضاف أستاذ أمراض الكبد أن مصر وصلت في عام 2019 لما تم وضعه لباقي دول العالم في القضاء على فيروس سي في عام 2030، مصر نجحت في القضاء على فيروس سي قبل عقد كامل.
وتابع "شيحة" أن 9 دول في العالم ستنجح فقط في القضاء على فيروس «سي» بحلول 2030، وسيتم استمرار باقي الدول تعمل في القضاء على فيروس سي بحلول عام 2050.

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