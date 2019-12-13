محافظ جنوب سيناء: هذه هي الأسباب الحقيقة لعودة السياحة لمصر

13 ديسمبر 2019 - 11:20 م

أكد محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش والشرطة كانوا سببا في عودة السياحة لمصر، مشيرا إلى أن علاقات الرئيس السيسي بالعالم الخارجي كانت سبباً في عودة السياحة لمصر وتحديداً لمدينة شرم الشيخ.



وأوضح "فودة"، خلال لقائه فى برنامج "على مسئوليتي" تقديم الإعلامي أحمد موسى، المذاع على قناة صدي البلد، يوم الجمعة، أننا نسعى لإعطاء السياح كل الحرية والمدينة كلها مراقبة بالكاميرات، مشيرا إلى أن خليج نعمة بشرم الشيخ مراقب بالكاميرات طوال الوقت.



وأضاف "فودة" أن هناك سيارات متحركة بالشوارع للتأمين ولكن لا يشعر بها المواطنين، مشددا على أن مدينة شرم الشيخ جزء من اقتصاد مصر وتأمينها ضروري.

