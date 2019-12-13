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تعليق ناري لـ"أديب" على شروط منح الجنسية المصرية للأجانب

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أكد الإعلامي عمرو أديب، أنه مع منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل الاستثمار، منوها أن هذا الأمر مطبق في عدد من الدول، حيث سيحدث ذلك تنشيط للسوق العقاري والاستثماري في مصر.
وأوضح "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع على قناة mbc مصر"، مساء الجمعة، أنه ليس كل من يتقدم بطلب للحصول على جنسية المصرية سيحصل عليها، حيث سيكون هناك تدقيق، قائلا: "الأمر فيه فلترة للأمر، ومش هيجي واحد إسرائيلي يقولك عايز الجنسية".
وأضاف "أديب" أن مصر بها سوريون وعراقيون وسودانيون ولديهم قدرة مالية، ويمكنهم الحصول على الجنسية مقابل الاستثمارات.

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