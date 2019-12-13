» واشنطن تهدد إيران برد "حاسم" إذا فعلت هذا الأمر

13 ديسمبر 2019 - 11:40 م

هدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الجمعة، برد "حاسم" على إيران أو وكلائها، في حال اعترضوا الجنود الأمريكيين أو شركاء واشنطن العراقيين.



جاء ذلك في تغريدة لـ"بومبيو" على "تويتر"، أدان فيها الهجوم الذي وقع قرب مطار العاصمة بغداد هذا الأسبوع؛ وأسفر عن إصابة 6 جنود عراقيين.

واتهم بومبيو "وكلاء إيران" بتنفيذ الهجوم المذكور.

وأضاف: "إلى زعماء إيران، الولايات المتحدة سترد بشكل حاسم إذا قامت إيران أو وكلائها بإلحاق أذى بالجنود الأمريكيين أو شركائنا العراقيين".

والإثنين، أعلنت وزارة الدفاع العراقية، إصابة ستة مقاتلين خلال استهداف مجهولين لمعسكر في محيط "مطار بغداد الدولي" بأربعة صواريخ كاتيوشا، حيث يتمركز أيضاً جنود أمريكيون.

وتكررت الهجمات الصاروخية التي تستهدف معسكرات عراقية يتمركز فيها جنود أمريكيون، منذ مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري.

ففي الخامس من الشهر الجاري، سقط صاروخان داخل "قاعدة بلد الجوية"، بمحافظة صلاح الدين (شمال)، بعد يومين من سقوط 5 صواريخ في قاعدة "عين الأسد الجوية"، في محافظة الأنبار (غرب).

ولم توقع تلك الهجمات خسائر في صفوف القوات الأمريكية، لكنها تأتي في وقت يتصاعد فيه التوتر بين واشنطن وطهران، وهما حليفان لبغداد، وسط مخاوف من تحول العراق لساحة صراع بين الدولتين.

ويلمح مسؤولون أمريكيون إلى تورط فصائل شيعية مقربة من طهران في الهجمات.