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السودان...الشرطة تعلن وفاة سجين وإصابة 3 آخرين

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المصريون ووكالات

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أعلنت الشرطة السودانية، الجمعة، وفاة سجين وإصابة 3 آخرين في محاولة هروب بسجن "كوبر" بمدينة "نيالا" عاصمة ولاية "جنوب دارفور" غربي البلاد.
وقال مدير شرطة ولاية جنوب دارفور اللواء، نيازى صالح " توفي نزيل وأصيب ثلاثة اخرون نتيجة لأحداث شغب شهدها سجن كوبر الجمعة تعاملت معها الشرطة"، بحسب وكالة السودان للأنباء (رسمية) .
وأشار إلى أن الأسباب تعود إلى "محاولة بعض النزلاء كسر السجن والهروب وتصدت لهم القوة المكلفة بحراسة السجن باستخدام الغاز المسيل للدموع ، والنزلاء قاوموا شرطة السجن ورموهم بالحجارة".
وتابع "النزلاء - السجناء - واصلوا مقاومتهم، وحينما استفحل الأمر اضطرت الشرطة لاستخدام أعيرة نارية فى الهواء مما أدى إلى مقتل أحدهم وإصابة ثلاثة آخرين."
وأوضح نيازي أن "الأوضاع الداخلية للسجن بالغة التعقيد لعدم التمكن من السيطرة على السجن بسبب رفض النزلاء الذين يتجاوز عددهم الآلف الرجوع إلى غرفهم مما استدعى الأجهزة الأمنية الدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة للسيطرة على الوضع من الخارج حتى لا يتمكن أى نزيل من الهروب".
ولم يكشف المصدر عن هوية السجين المقتول، ولا المصابين.
وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيسان الماضي، الرئيس السوداني عمر البشير من الرئاسة، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وبدأ السودان في 21 أغسطس/ آب المنصرم، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري وقوى التغيير، قائدة الاحتجاجات الشعبية. - -

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