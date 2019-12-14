نجم الزمالك ينشر صورة طفله بتيشيرت الأهلي ثم يحذفها بسرعة

14 ديسمبر 2019 - 05:41 ص

كشف الإعلامي أبو المعاطي زكي - مقدم برنامج "نجم الجماهير" - عن صورة وصلته لمدافع الزمالك محمد عبد الغني بعد قيامه بتصرف صادم لجماهير نادي الزمالك.



وظهر "عبد الغني" مع طفله الصغير ، وقد ارتدى طفله قميص الأهلي ، وذلك وسط أنباء عن مفاوضات بينه وبين الأحمر .



وقالت مصادر إن اللاعب نشر تلك الصورة على "انستجرام" ثم قام بحذفها سريعا .



يشار إلى أن محمود عبد المنعم "كهربا" - نجم الزمالك السابق - أعلن انتقاله رسميا إلى الأهلي بعقد مدته 4 سنوات ونصف.



