» خناقة بين "الخطيب" وآيتن عامر بسبب كهربا

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ياسمين الخطيب

اندلعت مشادة قوية بين الفنانة آيتن عامر ، والإعلامية ياسمين الخطيب بسبب سخرية الأخيرة من اسم "وفاء عامر" على خلفية انتقال محمود عبد المنعم كهربا للأهلي.

وقالت "ياسمين الخطيب" في تغريدة عبر حسابها بـ"تويتر" : أدرك أن كرة القدم بالنسبة للاعبيها مجرد رياضة وعمل لكني كمشجعة أعتبر نادي الزمالك قدرًا أبدًا كالأب والأم ولا يمكن تبديله مهما أساء .

وأضافت: أتوقع من اللاعب أن يتمسك بهويته الكروية فيحمل ناديه بقلبه إلى الأبد ، أن يكن له وفاءً كوفاء المشجع وليس وفاء الموظف ، أما ما فعله كهربا فهو وفاء عامر.

هذه الدعابة لم تعجب آيتن عامر شقيقة وفاء عامر ، التي قالت: المفروض إن دا إيفيه والناس تضحك وكدا؟

وردت ياسمين الخطيب قائلة: وفاء عامر فنانة كبيرة وجميلة شكلا و روحا والألشة مقصورة على الاسم ولا يقصد بها أي إهانة.

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