زميل صلاح يحذره: سنمر بأمر خطير جدًا اليوم

أحمد عادل شعبان
حذر شيردان شاكيري - نجم فريق ليفربول - زميله محمد صلاح وكافة لاعبي ليفربول الكبار من مواجهة "واتفورد" المقرر إقامتها اليوم السبت في الدوري الإنجليزي.
وقال "شاكيري" لزملائه في تصريحات نشرها موقع "ليفربول" : لا يجب التعويل على المركز المتأخر الذي يقع فيه فريق واتفورد ، لقد قاموا بتغيير مدربهم مرتين وأظن أن هذا قد يكون خطيرًا للغاية علينا ، لأن الأمور تكون أسهل حين تتعامل مع مدرب تعرفه جيدًا ، أما عند تغيير المدرب فأنت لا تعرف الطريقة التي سيلعبون بها.
وأضاف: هذا أمر خطير جدًا ، لكننا سوف نلعب في الأنفيلد ، وواثق أننا لو قدمنا أداءً مميزا سوف نحصد الثلاث نقاط .. فقط نحتاج لأداء جيد.
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