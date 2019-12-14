زميل صلاح يحذره: سنمر بأمر خطير جدًا اليوم

14 ديسمبر 2019 - 07:43 ص

حذر شيردان شاكيري - نجم فريق ليفربول - زميله محمد صلاح وكافة لاعبي ليفربول الكبار من مواجهة "واتفورد" المقرر إقامتها اليوم السبت في الدوري الإنجليزي.



وقال "شاكيري" لزملائه في تصريحات نشرها موقع "ليفربول" : لا يجب التعويل على المركز المتأخر الذي يقع فيه فريق واتفورد ، لقد قاموا بتغيير مدربهم مرتين وأظن أن هذا قد يكون خطيرًا للغاية علينا ، لأن الأمور تكون أسهل حين تتعامل مع مدرب تعرفه جيدًا ، أما عند تغيير المدرب فأنت لا تعرف الطريقة التي سيلعبون بها.



وأضاف: هذا أمر خطير جدًا ، لكننا سوف نلعب في الأنفيلد ، وواثق أننا لو قدمنا أداءً مميزا سوف نحصد الثلاث نقاط .. فقط نحتاج لأداء جيد.



