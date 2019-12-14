» بـ إطلالة جريئة.. مها أحمد تثير الجدل على إنستجرام

14 ديسمبر 2019 - 09:53 ص

أثارت الفنانة الكوميدية، مها أحمد، الجدل، على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشرت صورة لها من حفل زفاف، بإطلالة وصفها البعض بـ"الجريئة".

ونشرت الفنانة مها أحمد، عبر حسابها على إنستجرام، مجموعة صور لها، من حفل زفاف، حيث ظهرت بلون شعر رمادي طويل، أثار الجدل حول إذا كان باروكة أم شعرها الحقيقي.

وعلقت على الصور، قائلة: "مبرك ألف مبروك ريم هلال حبيبتي كنتي زى القمر ربنا يسعدك يا رب".

وتألقت مها احمد بإطلالة أنيقة وجذابة، مرتدية فستانًا أسود طويلاً مطرزًا، مكشوف الصدر وذات فتحة من الأمام من الساق، واعتمدت على الظهور بشعر طويل باللون الرمادي، وهو ما جعل متابعيها وجمهورها يعلقون: "ده شعرك ولا باروكة".

وتركت الفنانة مها أحمد شعرها طويلا منسدلا، واعتمدت على وضع مكياج بسيط وهادئ.