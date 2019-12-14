شاهد.. لبناني يضرم النيران في نفسه لعدم قدرته على علاج ابنته

14 ديسمبر 2019 - 09:57 ص

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمواطن لبناني أقدم على سكب مادة البنزين على جسمه ثم أضرم النيران بنفسه، مساء الجمعة، في مدينة طرابلس، بسبب عدم توافر المال لديه لمعالجة ابنته.

وذكرت مواقع التواصل أن الشخص المذكور من منطقة الأسواق الداخلية في طرابلس بشمال لبنان، أقدم على حرق نفسه لعدم توافر المال الكافي لديه لمعالجة ابنته، بعد أن رفضت المستشفيات استقبالها.

وتم نقله إلى مستشفى السلام لتلقى العلاج، ووفق المعلومات الأولية، فإن نسبة الحروق في جسمه فاقت الـ30%.