البشير يصل المحكمة لحضورالنطق بالحكم

14 ديسمبر 2019 - 10:08 ص

وصل عمر البشير الرئيس السوداني السابق، إلى قاعة المحكمة لحضور جلسة النطق بالحكم عليه في الفساد المالي، حسب ما أفادت به وسائل إعلام سودانية.

وكانت المحكمة فى العاصمة الخرطوم، استمعت للشهادات الختامية فى القضية يوم 16 نوفمبر الماضى، بما فى ذلك شهادة المراجع العام للحكومة.

وبدأت محاكمة البشير، فى 19 أغسطس الماضى، بعد يومين من توقيع اتفاق تاريخى بين المجلس العسكرى وقادة الحركة الاحتجاجية لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية.

وبعد إطاحته، نقل البشير إلى سجن كوبر الشديد الحراسة فى الخرطوم، حيث كان يحتجز فى عهده آلاف السجناء السياسيين.