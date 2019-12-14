وفاة وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب

14 ديسمبر 2019 - 10:15 ص

بعد صراعه مع المرض، توفى النائب حسن موسى، عضو مجلس النواب، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان.

وسافر "موسي"، إلى الخارج في رحلة علاج، وفور قدوم البلاد قدم الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بالتهنئة للنائب السيد حسن موسى بعد عودته إلى أرض الوطن بعد رحلة علاج في الخارج .

والسيد حسن موسى، وكيل زراعة النواب، ورأس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، من مواليد قرية منشية عبد الرحمن التابعة لمركز دكرنس فى محافظة الدقهلية، وأحد أعضاء حزب الوفد .