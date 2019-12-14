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إليسا تشعل الأجواء برقصها على أغنية "نفسى أقوله"

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اليسا
اليسا
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علا خطاب

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اليسا

حفلة

نفسي أقوله

مسرح جامعة مصر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنانة إليسا، من آخر حفلاتها في مصر، حيث أشعلت الأجواء برقصها على أغنية "نفسي أقوله أيه".

وكان قد أحيت الفنانة إليسا حفلًا لها على مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وسط حضور جماهيري ضخم.

وقد حرص عدد من الفنانين والمشاهير على حضور الحفل، من بينهم الفنانة إيمان العاصي والإعلامية بوسي شلبي وغيرهم.

وأشعلت الفنانة اللبنانية المسرح بغناء أغنية "نفسي أقوله" وسط تصفيق حاد من الجمهور حيث قامت بالرقص أثناء غنائها الأغنية على خشبة المسرح.

جدير بالذكر، أن الفنانة إليسا، من أكثر الفنانات اللبنانيات التي تعبر عن آرائها السياسية بكل جرأة وصراحة، فهي من أكثر المهتمين بأحوال بلادها الأم لبنان، لاسيما منذ بدء الحراك الشعبي الذي بدأ أكتوبر الماضي.

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