الموعد والقنوات الناقلة ليفربول وواتفورد

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يستضيف فريق ليفربول الإنجليزي، منافسه واتفورد في الثانية والنصف عصر اليوم على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة 17 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتذاع المباراة على شبكة "بي إن سبورتس" على قناة HD2 ، بتعليق صوتى لخليل البلوشي.

ومن المتوقع أن يُريح يورجين كلوب مدرب "الريدز"، العديد من الأسماء الأساسية في تلك المباراة وعلى رأسهم الثنائي محمد صلاح وساديو ماني نجمي هجوم الفريق.

ويحتل ليفربول المركز الأول بـ46 نقطة، فى حين يحتل واتفورد أخير الترتيب برصيد 9 نقاط.


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