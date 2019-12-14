» استئناف رحلات الطائرة المحظورة بعد تحطمها مرتين

14 ديسمبر 2019 - 10:33 ص

أعلنت وزارة النقل الأمريكية موافقتها على استئناف رحلات طائرات بوينج 737 ماكس في 2020 بعد شهرين من الحظر، حيث حظيت بالموافقة على خوضها لشروط التدريب الجديدة على القيادة، لا أن الأمر سيستغرق بعض الوقت لحين تجهيز الطائرات التي ظلت مخزنة منذ شهور.

في سياق متصل أعلنت شركة طيران أمريكان إيلاينز أنها ستمدد إلغاء رحلاتها عبر بوينج 737 ماكس حتى إبريل المقبل.

جدير بالذكر أن السلطات قررت حظر تلك الطائرة المثيرة للجدل بعد وقوع حادثتين من طراز 737 ماكس في إثيوبيا وإندونيسيا وأسفر عن مقتل 346 شخصًا وهو ما وجه أصابع الاتهام إلي الطائرة ومطالب بعمل إصلاحات لها.