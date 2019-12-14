  • السبت 14 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:12 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
البشير

قرار بالسودان بشأن ثروات عمر البشير

استشهاد المطلوب أحمد جرار برصاص الجيش الإسرائيلي

سرقة عشرات البنادق من الجيش الإسرائيلي

وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

تعليق جديد من قطر علي المصالحة مع دول المقاطعة

الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير

البشير يصل المحكمة لحضورالنطق بالحكم

تركي آل الشيخ

من داخل الجيم.. تركي آل الشيخ يرد على عمرو يوسف والشربيني

شارع شهداء أكتوبر بالبصرة بعد شارع الخميني

العراق.. نزع لافتات "الخميني".. واستبدالها بـ "شهداء أكتوبر"

النائب السيد حسن موسي، وكيل لجنة الزراعة

وفاة وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب

ليفربول

الموعد والقنوات الناقلة ليفربول وواتفورد

عامل يشعل النيران فى زوجته بالعياط

شاهد.. لبناني يضرم النيران في نفسه لعدم قدرته على علاج ابنته

اللواء خالد فودة

محافظ جنوب سيناء: "أنا أول واحد بيعملوا معايا كدا"

العراق.. نزع لافتات "الخميني".. واستبدالها بـ "شهداء أكتوبر"

الحياة السياسية

شارع شهداء أكتوبر بالبصرة بعد شارع الخميني
شارع شهداء أكتوبر بالبصرة بعد شارع الخميني
Advertisements

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

جوجل يحتفل بـ عفيفة إسكندر.. فمن هي؟

#

الأمم المتحدة تطرح مبادرة لاحتواء أزمة الاحتجاجات في العراق

#

«جمارك الإسكندرية» أفرجت عن سيارات بـ 6,2 مليار جنيه في أكتوبر

الدوري

الانجليزى

ليفربول

واتفورد

في تطور سريع، أقدم متظاهرون عراقيون على نزع لافتات شارع الخميني، واستبدالها بلافتات شارع شهداء أكتوبر في محافظة البصرة.

وقام المتظاهرون عقب نزع لافتة شارع الخميني، برفع العلم العراقي وسماع الأغاني الوطنية.

يذكر أن لافتة "شارع الخميني" كان قد تم حرقها ثلاث مرات في تظاهرات سابقة شهدتها البصرة منذ انطلاق الاحتجاجات أكتوبر الماضي.

كما ارتفعت حصيلة الشهداء في العراق إلى 511 شهيدا، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 21 ألفا متظاهرا.

ويوجه المتظاهرون اتهامات لإيران وميليشياتها بالاعتداء عليهم وتأجيج الوضع.

وبحسب مراقبين فإن العراقيين باتوا جادين في إظهار رفضهم لأي مظهر من مظاهر التواجد الإيراني في العراق.

 وأضافوا أن محاولة حرق القنصلية في كربلاء بتغيير اسم شارع الخميني وسط النجف إلى شارع شهداء الثورة، تكشف عن قرب انهيار المشروع الإيراني.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

سينما "أونطا" هاتوا فلوسنا!

محمود سلطان

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

العراق ولبنان..دعونا نشكر الفساد!!

د. هشام الحمامي

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري

خيار بنديكت : استراتيجية للمسيحيين في أمَّة ما بعد المسيحية

يعقـوب عبد الرحمن

ديمقراطية البابا تواضرس

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» أمنى: منتدى شباب العالم يعيد لمدينة شرم الشيخ مكانتها
» استئناف رحلات الطائرة المحظورة بعد تحطمها مرتين
» إليسا تشعل الأجواء برقصها على أغنية "نفسى أقوله"
» "روبوتات" للخدمة والرقص بأحد المقاهى
» الأهلى يختتم تدريباته استعدادًا للحرس
» بـ إطلالة جريئة.. مها أحمد تثير الجدل على إنستجرام
» هذا اللاعب يتوسط لصالح جمعة عند فايلر لإنقاذه من الرحيل
» محمود حميدة: لهذه الأسباب تجاهلني منتجو السينما
» تعرف على عدد زيجات الفنان أحمد راتب وأبناءه
» سر بكاء أحمد راتب قبل وفاته بأيام
» خناقة بين "الخطيب" وآيتن عامر بسبب كهربا

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:54 ص

  • فجر

    05:21

  • شروق

    06:50

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
مجلس النواب
دواجن
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة