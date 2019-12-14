» أمنى: منتدى شباب العالم يعيد لمدينة شرم الشيخ مكانتها

14 ديسمبر 2019 - 10:45 ص

قال اللواء دكتور عبد النعيم حامد، الخبير الأمني، إن منتدى شباب العالم الذي تستضيفه مصر تحت رعاية الرئيس السيسي والذي سيشارك فيه 7 آلاف شاب من 197 دولة حول العالم يعيد لمدينة شرم الشيخ مكانتها كمدينة للسلام وعاصمة السياحة المصرية، كما يعطى للعالم رسالة أن مصر هى بلد الأمن والأمان والاستقرار وداعمة للسلام والتعايش بين الشعوب وتواجه التطرف بالفكر والعلم والحوار وتربية الشباب.

أضاف حامد أن الـ7 آلاف شاب المشاركين في المنتدى هم سفراء لبلادهم سينقلون عن مصر الرقى والتحضر والسلام والطمأنينة والمعالم السياحية الفرعونية والتاريخية التي رأوها في مصر ما يسهم في ترويج السياحة المصرية عالميًا.

وأشاد حامد، بالناحية الأمنية لمدينة شرم الشيخ فمطار شرم الشيخ مزود بأحدث أجهزة التأمين أشادت به الشركات الإنجليزية، والمدينة مؤمنة بأربع بوابات للدخول والخروج وسور أمنى حول المدينة لتأمينها بالكامل وفق ما جاء بتصريحات محافظ جنوب سيناء، موضحًا أن المنتدى يوجه رسائل سلام ورسائل بناء الإنسان للعالم كله، ويخلق جيلاً من الشباب صانع للقرار واثقًا في ذاته وقدراته.