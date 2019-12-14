  • السبت 14 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:12 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
البشير

قرار بالسودان بشأن ثروات عمر البشير

استشهاد المطلوب أحمد جرار برصاص الجيش الإسرائيلي

سرقة عشرات البنادق من الجيش الإسرائيلي

وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

تعليق جديد من قطر علي المصالحة مع دول المقاطعة

الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير

البشير يصل المحكمة لحضورالنطق بالحكم

تركي آل الشيخ

من داخل الجيم.. تركي آل الشيخ يرد على عمرو يوسف والشربيني

شارع شهداء أكتوبر بالبصرة بعد شارع الخميني

العراق.. نزع لافتات "الخميني".. واستبدالها بـ "شهداء أكتوبر"

النائب السيد حسن موسي، وكيل لجنة الزراعة

وفاة وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب

ليفربول

الموعد والقنوات الناقلة ليفربول وواتفورد

عامل يشعل النيران فى زوجته بالعياط

شاهد.. لبناني يضرم النيران في نفسه لعدم قدرته على علاج ابنته

اللواء خالد فودة

محافظ جنوب سيناء: "أنا أول واحد بيعملوا معايا كدا"

أمنى: منتدى شباب العالم يعيد لمدينة شرم الشيخ مكانتها

الحياة السياسية

اللواء دكتور عبد النعيم حامد الخبير الأمني
اللواء دكتور عبد النعيم حامد الخبير الأمني
Advertisements

متابعات - سارة أشرف

أخبار متعلقة
#

السيسى يفتتح منتدى شباب العالم

#

انطلاق فعاليات مسرح شباب العالم بحضور السيسي وزوجته

#

خطة التأمين الطبي لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ

#

أبو مازن يصل شرم الشيخ لحضور افتتاح مؤتمر الشباب 2019

شرم الشيخ

منتدى شباب العالم

السياحة الفرعونية

قال اللواء دكتور عبد النعيم حامد، الخبير الأمني، إن منتدى شباب العالم الذي تستضيفه مصر تحت رعاية الرئيس السيسي والذي سيشارك فيه 7 آلاف شاب من 197 دولة حول العالم يعيد لمدينة شرم الشيخ مكانتها كمدينة للسلام وعاصمة السياحة المصرية، كما يعطى للعالم رسالة أن مصر هى بلد الأمن والأمان والاستقرار وداعمة للسلام والتعايش بين الشعوب وتواجه التطرف بالفكر والعلم والحوار وتربية الشباب.

أضاف حامد أن الـ7 آلاف شاب المشاركين في المنتدى هم سفراء لبلادهم سينقلون عن مصر الرقى والتحضر والسلام والطمأنينة والمعالم السياحية الفرعونية والتاريخية التي رأوها في مصر ما يسهم في ترويج السياحة المصرية عالميًا.

وأشاد حامد، بالناحية الأمنية لمدينة شرم الشيخ فمطار شرم الشيخ مزود بأحدث أجهزة التأمين أشادت به الشركات الإنجليزية، والمدينة مؤمنة بأربع بوابات للدخول والخروج وسور أمنى حول المدينة لتأمينها بالكامل وفق ما جاء بتصريحات محافظ جنوب سيناء، موضحًا أن المنتدى يوجه رسائل سلام ورسائل بناء الإنسان للعالم كله، ويخلق جيلاً من الشباب صانع للقرار واثقًا في ذاته وقدراته.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

سينما "أونطا" هاتوا فلوسنا!

محمود سلطان

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

العراق ولبنان..دعونا نشكر الفساد!!

د. هشام الحمامي

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري

خيار بنديكت : استراتيجية للمسيحيين في أمَّة ما بعد المسيحية

يعقـوب عبد الرحمن

ديمقراطية البابا تواضرس

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» أمنى: منتدى شباب العالم يعيد لمدينة شرم الشيخ مكانتها
» استئناف رحلات الطائرة المحظورة بعد تحطمها مرتين
» إليسا تشعل الأجواء برقصها على أغنية "نفسى أقوله"
» "روبوتات" للخدمة والرقص بأحد المقاهى
» الأهلى يختتم تدريباته استعدادًا للحرس
» بـ إطلالة جريئة.. مها أحمد تثير الجدل على إنستجرام
» هذا اللاعب يتوسط لصالح جمعة عند فايلر لإنقاذه من الرحيل
» محمود حميدة: لهذه الأسباب تجاهلني منتجو السينما
» تعرف على عدد زيجات الفنان أحمد راتب وأبناءه
» سر بكاء أحمد راتب قبل وفاته بأيام
» خناقة بين "الخطيب" وآيتن عامر بسبب كهربا

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:54 ص

  • فجر

    05:21

  • شروق

    06:50

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
مجلس النواب
دواجن
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة