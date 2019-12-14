  • السبت 14 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:13 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
البشير

قرار بالسودان بشأن ثروات عمر البشير

استشهاد المطلوب أحمد جرار برصاص الجيش الإسرائيلي

سرقة عشرات البنادق من الجيش الإسرائيلي

وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

تعليق جديد من قطر علي المصالحة مع دول المقاطعة

الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير

البشير يصل المحكمة لحضورالنطق بالحكم

تركي آل الشيخ

من داخل الجيم.. تركي آل الشيخ يرد على عمرو يوسف والشربيني

شارع شهداء أكتوبر بالبصرة بعد شارع الخميني

العراق.. نزع لافتات "الخميني".. واستبدالها بـ "شهداء أكتوبر"

النائب السيد حسن موسي، وكيل لجنة الزراعة

وفاة وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب

ليفربول

الموعد والقنوات الناقلة ليفربول وواتفورد

عامل يشعل النيران فى زوجته بالعياط

شاهد.. لبناني يضرم النيران في نفسه لعدم قدرته على علاج ابنته

اللواء خالد فودة

محافظ جنوب سيناء: "أنا أول واحد بيعملوا معايا كدا"

بالفيديو ..

من داخل الجيم.. تركي آل الشيخ يرد على عمرو يوسف والشربيني

الصفحة الأخيرة

تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
Advertisements

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

مفاجأة جديدة من "تركي آل الشيخ" بموسم الرياض

#

تركي آل الشيخ يعلق على توجيه محمد بن سلمان

#

رسالة مفاجئة من تركي آل الشيخ لـ ميسي

#

تركي آل الشيخ يهدي تمثالا من الذهب لأمير سعودي

عمرو يوسف

تركي آل الشيخ

موسم الرياض

ميدل بيست

نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، عبر حسابه على "فيس بوك"، مقطع فيديو للفنان عمرو يوسف ودينا الشربيني، من داخل إحدى صالات الجيم، حيث أعلنا حضورهما لحفل شركة "ميدل بيست"، ضمن فعاليات موسم الرياض بالسعودية.

ويظهر عمرو يوسف برفقة دينا الشربيني، داخل الجيم وهو يرتدي إيشارب أو "بندانة"، حيث أعلنا إنهما يستعدان بفورمة لحضور حفل شركة "ميدل بيست"، المقرر إقامته يوم 21 ديسمبر الجاري.

فرد عليهم تركي آل شيخ، معلقًا:" بيجهزوا الفورمة وبيتحدوني في حفلة ميدل بيست".

وكان قد أكد وزير الترفي السعودي، أن حفل شركة ميدل بيست في الرياض سيكون أضخم فعالية في الشرق الأوسط.

ونشر  "آل الشيخ " تغريدة له عبر "تويتر"، قائًلا: "هذه أضخم فعالية في الشرق الأوسط، إذ يجتمع أكثر من 100 منسق أغانٍ وفنان، مهنئًا شركة ميدل بيست لصناعة حدث عالمي من السعودية، ومشيرًا إلى أن هذه الفعالية ستكون مسك الختام لموسم الرياض، مضيفًا: "لا تقول ما لقينا تذاكر".

يذكر أن العاصمة السعودية الرياض سوف تشهد مهرجان الموسيقى "ميدل بيست"، الذي يقام لأول مرة في العالم، في الفترة بين 19 و21 ديسمبر الجاري، ومن المتوقع أن يحضره حوالي 70 ألف شخص.

ويعد المهرجان الذي يجمع الموسيقى والفن والثقافة، الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، والحدث العالمي الأبرز، حيث يأتي تتويجًا لنجاح موسم الرياض الذي تجاوز عدد زواره حاجز 10 ملايين زائر.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

سينما "أونطا" هاتوا فلوسنا!

محمود سلطان

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

العراق ولبنان..دعونا نشكر الفساد!!

د. هشام الحمامي

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري

خيار بنديكت : استراتيجية للمسيحيين في أمَّة ما بعد المسيحية

يعقـوب عبد الرحمن

ديمقراطية البابا تواضرس

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» أمنى: منتدى شباب العالم يعيد لمدينة شرم الشيخ مكانتها
» استئناف رحلات الطائرة المحظورة بعد تحطمها مرتين
» إليسا تشعل الأجواء برقصها على أغنية "نفسى أقوله"
» "روبوتات" للخدمة والرقص بأحد المقاهى
» الأهلى يختتم تدريباته استعدادًا للحرس
» بـ إطلالة جريئة.. مها أحمد تثير الجدل على إنستجرام
» هذا اللاعب يتوسط لصالح جمعة عند فايلر لإنقاذه من الرحيل
» محمود حميدة: لهذه الأسباب تجاهلني منتجو السينما
» تعرف على عدد زيجات الفنان أحمد راتب وأبناءه
» سر بكاء أحمد راتب قبل وفاته بأيام
» خناقة بين "الخطيب" وآيتن عامر بسبب كهربا

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:54 ص

  • فجر

    05:21

  • شروق

    06:50

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
مجلس النواب
دواجن
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة