من داخل الجيم.. تركي آل الشيخ يرد على عمرو يوسف والشربيني

نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، عبر حسابه على "فيس بوك"، مقطع فيديو للفنان عمرو يوسف ودينا الشربيني، من داخل إحدى صالات الجيم، حيث أعلنا حضورهما لحفل شركة "ميدل بيست"، ضمن فعاليات موسم الرياض بالسعودية.

ويظهر عمرو يوسف برفقة دينا الشربيني، داخل الجيم وهو يرتدي إيشارب أو "بندانة"، حيث أعلنا إنهما يستعدان بفورمة لحضور حفل شركة "ميدل بيست"، المقرر إقامته يوم 21 ديسمبر الجاري.

فرد عليهم تركي آل شيخ، معلقًا:" بيجهزوا الفورمة وبيتحدوني في حفلة ميدل بيست".

وكان قد أكد وزير الترفي السعودي، أن حفل شركة ميدل بيست في الرياض سيكون أضخم فعالية في الشرق الأوسط.

ونشر "آل الشيخ " تغريدة له عبر "تويتر"، قائًلا: "هذه أضخم فعالية في الشرق الأوسط، إذ يجتمع أكثر من 100 منسق أغانٍ وفنان، مهنئًا شركة ميدل بيست لصناعة حدث عالمي من السعودية، ومشيرًا إلى أن هذه الفعالية ستكون مسك الختام لموسم الرياض، مضيفًا: "لا تقول ما لقينا تذاكر".

يذكر أن العاصمة السعودية الرياض سوف تشهد مهرجان الموسيقى "ميدل بيست"، الذي يقام لأول مرة في العالم، في الفترة بين 19 و21 ديسمبر الجاري، ومن المتوقع أن يحضره حوالي 70 ألف شخص.

ويعد المهرجان الذي يجمع الموسيقى والفن والثقافة، الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، والحدث العالمي الأبرز، حيث يأتي تتويجًا لنجاح موسم الرياض الذي تجاوز عدد زواره حاجز 10 ملايين زائر.