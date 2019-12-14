سرقة عشرات البنادق من الجيش الإسرائيلي

14 ديسمبر 2019 - 10:56 ص

أفادت وسائل إعلام عبرية، نقلاً عن التليفزيون الإسرائيلي، بأن بنادق سرقت من إحدى قواعد الجيش الإسرائيلي.

وحسب "الرصد العسكري" تمت سرقة أكثر من 30 بندقية "إم16" من قاعدة "سالم" في صحراء النقب، ووقع حادث السرقة أثناء العاصفة الرملية التي اجتاحت منطقة قاعدة سالم.

وقال الرصد، إنه ليس معروفًا بعد مَن ارتكب حادث السرقة وما إذا تمت سرقة الذخائر الخاصة بالبنادق المسروقة. ويفترض أن يكشف التحقيق كل ذلك.

يذكر أنه تم كشف الحادث بعد عدة ساعات من وقوع السرقة.