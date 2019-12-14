تفاصيل مقتل سيدتين من عائلة الأسد

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بشار الأسد
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أثار حادث مقتل قريبتين للرئيس السوري، بشار الأسد، في ريف اللاذقية، ضجة كبيرة، على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث داهم شخص منزل الفتاتين وأطلق النار على الجميع، فقتل الفتاتان على الفور وأصيب آخرون.

وذكرت مصادر محلية، بأن قريبتين الرئيس السوري بشار الأسد، هما هبة فايز جبور، 24 عاما، ونور فايز جبور، 14 عامًا.

من جهتهم، نعي آل الأسد وآل جبور، الفتاتين التي تجمعهم صلة قرابة بالرئيس السوري، من خلال أمهما رتاج بديع الأسد، حيث يشير إلى أن وسيم بديع الأسد، أحد أقرباء الأسد، هو خال الفتاتين.

وتداولت بعض الشائعات على مواقع التواصل عقب الحادث تفيد بأن قاتل هو خطيب إحدى الفتاتين، دون صدور أي بيان رسمي من الشرطة حتى الآن.

في المقابل، تحركت القوات الأمنية في المحافظة للبحث عن القاتل، حيث لم يتبين إلى الآن ما الهدف من وراء هذه العملية.




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