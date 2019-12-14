  • السبت 14 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر02:00 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
رئيس الجزائر عبد المجيد تبون

"ماكرون" يمتنع عن تهنئة رئيس الجزائر الجديد لهذا السبب

عبد اللطيف المناوي

«المناوي»: الإعلام المصري يعانى من غياب "الحياد"

غادة والي

"طفل التعذيب" يجبر "التضامن" على قرار عاجل

المؤرخ بسام الشماع

"الهكسوس لم يحتلوا مصر".. مفاجآت مدوية تنشر لأول مرة

اتحاد جنوب أفريقيا

سرقة "الكأس" بدولة أفريقية

الرئيس السيسي

«رزق»: أصحاب المعاشات يحتاجون نظرة حانية من الرئيس

شمس البارودي في المستشفى بسبب ابنها

بعد غياب سنوات.. كيف تغيرت ملامح شمس البارودي؟

ارشيف

صور.. "السيسي" يتفقد شرم الشيخ بالدراجة

أشرف السعد

رجل أعمال شهير يسخر من ابنه الداعية

أحمد موسي

موسى: مسمعش صوت معارض تانى

السكة الحديد: قطارات الصعيد تتأخر لمدة 40 دقيقة

آخر الأخبار

قطار
قطار
Advertisements

علي محمود

أخبار متعلقة
#

تأخيرات قطارات السكة الحديد المتوقعة اليوم

#

تأخيرات قطارات السكة الحديد المتوقعة اليوم

#

السكة الحديد: متوسط تأخيرات قطارات الصعيد 40 دقيقة

#

السكة الحديد: هذه القطارات تتأخر عن مواعيدها اليوم

السكة الحديد

تأخير قطارات

تذاكر قطارات

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم السبت؛ نظرًا لما تنفذه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط تساهم في تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة للجمهور؛ حيث جاءت كالتالي:

 أولاً- خط "القاهرة- الإسكندرية".
متوسط تأخيرات القطارات مدة 45 دقيقة.

 ثانيًا- خط "القاهرة- السد العالي".

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:

- "القاهرة- أسيوط" مدة 40 دقيقة.

- "أسيوط- أسوان" مدة 40 دقيقة.

 ثالثًا- خط  "بنها- بورسعيد". 

متوسط تأخيرات القطارات مدة 35 دقيقة.

 رابعًا- خط  "طنطا- المنصورة- دمياط". 

متوسط تأخيرات القطارات مدة 30 دقيقة.  

وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين من الركاب؛ نتيجة هذه التأخيرات؛ بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك، وأعمال تطوير نظم الإشارات، والمزلقانات، والمحطات؛ من أجل تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمسافرين.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

سينما "أونطا" هاتوا فلوسنا!

محمود سلطان

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

العراق ولبنان..دعونا نشكر الفساد!!

د. هشام الحمامي

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري

خيار بنديكت : استراتيجية للمسيحيين في أمَّة ما بعد المسيحية

يعقـوب عبد الرحمن
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. "أردوغان" يزور الشيف بوراك في مطعمه
» زينة تفاجئ متابعيها وترتدى الحجاب فى مسجد هيثم زكي
» "جنش" يدعم زملاءه بالمران الصباحي
» أصغر رئيسة وزراء فى العالم.. تعرف عليها
» أمطار وسيول.. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الأحد والاثنين
» تامر حسني وزوجته يشعلان مواقع التواصل بهذا الفيديو
» تدريبات بدنية شاقة للاعبي الزمالك
» ارتفاع أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم
» 18 لاعبًا بقائمة "الدراويش" لمواجهة أف سى مصر
» الشرطة تبحث عن باقى جثث ضحايا البركان
» أول تعليق للبشير بعد الحكم بحبسه عامين

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:40 م

  • فجر

    05:21

  • شروق

    06:50

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
مجلس النواب
دواجن
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة