توفى على المنبر.. مكافأة عاجلة من الأوقاف لخطيب الجمعة

14 ديسمبر 2019 - 11:29 ص

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، صرف مساعدة عاجلة لأسرة الشيخ محمود شحات توفيق حبيب، إمام وخطيب مسجد على بن أبى طالب بمدينة أشمون.

وكان الخطيب محمود شحات قد صعدت روحه وهو على المنبر أمس الجمعة.

وشدد الوزير بسرعة صرف جميع مستحقاته، وتكليف مدير المديرية بالتوجه على رأس وفد كبير إلى أسرته لتقديم واجب العزاء نيابة عن المسئولين وقيادات الأوقاف.

كما وجه الوزير وجميع قيادات الوزارة لأسرته وزملائه بخالص العزاء، سائلين الله عز وجل أن ويتغمده برحمته.