فعاليات افتتاح منتدى شباب العالم بحضور السيسي

14 ديسمبر 2019 - 11:36 ص





"المصريون" تنقل لكم بثًا مباشرًا لفعاليات افتتاح منتدى شباب العالم، بحضور الرئيس السيسي، الذي سينطلق من مدينة شرم الشيخ اليوم السبت، في الفترة من 14 - 17 ديسمبر الجاري.



ومن المقرر أن يشهد المنتدى انعقاد العديد من الجلسات برعاية وحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.



شاهد البث ..

https://www.youtube.com/watch?v=lgyUOo84-WA&feature=emb_logo

