» الشرطة تبحث عن باقى جثث ضحايا البركان

14 ديسمبر 2019 - 11:44 ص

مازال الغواصون في جزيرة وايت آيلاند البركانية يبحثون عن باقي جثث ضحايا بركان الأسبوع الماضي، في مياه ملوثة بعد أن تلوثت بفعل ثوران قوي للصخور والحمم البركانية والمواد الكيميائية علي الجزيرة.

يذكر أن عدد القتلى وصل إلى 14 شخصًا، بالإضافة إلى عشرات المصابين بحروق شديدة وبالعناية المركزة في حالة خطيرة.

جدير بالذكر أن الشرطة أعلنت أنه ما زالت هناك جثتان يقومون بالبحث عنهما، وفرقة الغواصين المؤلفة من 9 أفراد ما زالت تبحث عن الجثث.