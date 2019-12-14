حكم مخفف للبشير بالسجن عامين

14 ديسمبر 2019 - 11:45 ص

قضت المحكمة الجنائية السودانية في الخرطوم بحكم مخفف على البشير بعامين اثنين بقضية النقد الأجنبي.

كانت هيئة الدفاع تشكك بالظروف السياسية المحيطة بمحاكمة البشير، مؤكدة أن الرئيس السوداني المعزول لم يستلم أي مبالغ مالية.

وكان عمر البشير الرئيس السوداني السابق، قد وصل صباح اليوم إلى قاعة المحكمة لحضور جلسة النطق بالحكم عليه في الفساد المالي.

واستمعت المحكمة فى العاصمة الخرطوم، للشهادات الختامية فى القضية يوم 16 نوفمبر الماضى، بما فى ذلك شهادة المراجع العام للحكومة.