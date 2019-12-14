مصرع حفيدي وزير سابق بالرياض يشعل مواقع التواصل

14 ديسمبر 2019 - 11:54 ص

أثار مصرع حفيدي اللواء محسن النعماني وزير التنمية المحلية، حالة من الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد وفاتهما بصورة مؤثرة، حيث لقي الطفلان خالد سماحة"11 عامًا"، وسليم خالد سماحة"9 سنوات" مصرعهما إثر ماس كهربائي بشقتهما في الرياض وأسفر عنه اندلاع دخان كثيف نجم عنه اختناقهما خلال نومهما ووفاتهما.

يذكر أن الجثمانين رجعا إلى القاهرة وتم صلاة الجنازة عليهما الخميس وتم دفنهما في مقابر الأسرة في 6 أكتوبر.

جدير بالذكر أن اللواء محسن النعماني جد الطفلين كان محافظ سوهاج قبل أن يتولي منصب وزير التنمية المحلية.