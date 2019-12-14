"أنا مش عايشة في نعيم".. اعتراف قاسٍ لـ"الشربيني"

14 ديسمبر 2019 - 12:07 م

انفعلت الإعلامية رضوى الشربيني، بسبب تعذيب أم لطفلها انتقامًا من طليقها، قائلة: "أنا منمتش من إمبارح، وبغلي".

وأضافت "الشربيني" خلال تقديم برنامجها "هي وبس"، المذاع على فضائية "سي بي سي": "قررت إني أنتقد لأول مرة في البرنامج سيدة بشكل مباشر".

وتابعت: "إنتي فاكرة إن أنا ولا غيري من الستات المطلقة عايشين في نعيم، إنتي فاكرة إنك إنتي لوحدك، في أمهات تقبل إنها تاكل من الزبالة ولا إنها تمد يديها على ولادها، علشان كده بنقول اختاروا صح، إنتي حسبي الله ونعم الوكيل فيكي".