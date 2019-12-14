سيدة تلقى بنفسها من الطابق الثالث بدار رعاية

14 ديسمبر 2019 - 12:33 م

توفيت سيدة فور وصولها المستشفى، بعدما أقدمت على إلقاء نفسها، من شرفة الطابق الثالث بدار رعاية المسنين بمحافظة بنى سويف.

اللواء زكريا صالح مدير الأمن، تلقى إخطارًا من المقدم أحمد عبد العظيم، رئيس مباحث مركز بنى سويف، بسقوط «إيمان م ع ع» 28 سنة، تعاني من مرض نفسي مصحوب بقلق هستيري، مقيمة بدار لرعاية المسنين بقرية بياض العرب دائرة المركز، ولها محل إقامة آخر بمركز أبشواي الفيوم من الطابق الثالث بالدار، وتوفيت في الحال ونقلت على إثرها إلى مستشفى تخصصي ببندر بني سويف.

وتبين من التحريات الأولية وسؤال عم المتوفاة «عطية ع ع» 69 سنة ترزي، الذى قال إن المتوفاة مقيمة بالدار من تاريخ 8/11/2019 لكونها يتيمة الأب والأم وبدون مأوى وأثناء تواجدها بغرفتها التي تقيم بها بمفردها بالطابق الثالث بالدار سقطت من الشرفة، ورجح أن تكون المتوفاة أقبلت على الانتحار بسبب مرضها النفسي، ولم يتهم أحد ونفى الشبهة الجنائية.