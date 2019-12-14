"تحليل مخدرات".. تطور جديد فى قضية كمسري قطار طنطا

14 ديسمبر 2019 - 12:38 م

شهدت قضية إلقاء شابين من قطار طنطا ووفاة أحدهما وإصابة الأخر من قبل كمسري، تطورات جديدة، حيث بدأت محكمة جنايات طنطا، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة الكمسري وسط إجراءات أمنية مشددة

واستمعت المحكمة إلى محامى أسرة الضحية ووفد من نقابة المحامين الذي تطوع للدفاع عن الضحية الأول والثاني، وطالبوا بتوقيع أقصى عقوبة على الكمسري.

وطالب محامي الكمسري بإخلاء سبيل المتهم بأي ضمان، وتشكيل لجنة فنية من هيئة السكة الحديد، وإدارة تشغيل القطارات للوقوف على سرعة القطار قبل وأثناء وقوع الحادث، وإعادة فحص جهار «atc » ومعايرته فنيًا لبيان عما إذا كانت سرعة وهمية في الجهاز من عدمه.

كما طالب الدفاع بسماع أقوال كل من صقر سعد زغلول، كمسري القطار، وتوفيق إبراهيم صالح، سفري القطار، وسماع أقوال شاهد الإثبات الثالث والرابع، ومجري التحريات، وضم التحاليل الطبية للمجنى عليهما والمأخوذة بمعرفه الطب الشرعي بشأن تعاطي المجنى عليهما مسكرات أو المخدرات من عدمه.