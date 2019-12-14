نقيب الفلاحين يكشف مفاجأة عن أسعار الطماطم

14 ديسمبر 2019 - 12:40 م

كشف حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين عن السعر الحقيقي لكيلو الطماطم في الحقل وهو 1 جنيه فقط، لافتًا إلى أن هذا الموسم تكلف زراعة فدان الطماطم حوالي 40 ألف جنيه، وأن متوسط إنتاجية الفدان 20 طن طماطم تقريبا، وهو ما يعني أن كيلو الطماطم يكلف المزارع في المتوسط 2 جنيه فإذا أخذنا متوسط السعر في الحقول لكيلو الطماطم.

وأشار أبو صدام في تصريحات صحفية إلى أن خسائر مزارعي الطماطم المتتالية تؤدي إلي أزمات مستقبلية حيث يتجه المزارعون لتقليل مساحات زراعة الطماطم ما يؤدى لزيادة أسعارها في الأسواق.