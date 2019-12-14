موسى: مسمعش صوت معارض تانى

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أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الوقت المستغرق للوصول إلى مدينة شرم الشيخ عبر الطريق الجديد من منطقة شرق القاهرة تصل إلى 4 ساعات فقط.

وأضاف موسى، خلال تقديمه تغطية خاصة لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ عبر برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه كان سيصل إلى شرم الشيخ عبر الطائرة ولكنه قرر تغيير رأيه والسفر عبر السيارة مستخدمًا الطريق الجديد في وقت استغرق 4 ساعات، معقبًا: "4 ساعات وتكون في شرم الشيخ، خلاص الرئيس سهل كل حاجة، مسمعش صوت معارض تاني ينكر الإنجازات".

وتابع: طريق شرم الشيخ الجديد به علامات مضيئة بجانبي الطريق تجعل الطريق واضح لمن يسير عليه، فضلاً عن وجود لوحات إرشادية على طول الطريق الذي لا يشهد أي منحنيات نهائيًا".

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