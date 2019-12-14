  • السبت 14 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر01:59 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
رئيس الجزائر عبد المجيد تبون

"ماكرون" يمتنع عن تهنئة رئيس الجزائر الجديد لهذا السبب

عبد اللطيف المناوي

«المناوي»: الإعلام المصري يعانى من غياب "الحياد"

غادة والي

"طفل التعذيب" يجبر "التضامن" على قرار عاجل

المؤرخ بسام الشماع

"الهكسوس لم يحتلوا مصر".. مفاجآت مدوية تنشر لأول مرة

اتحاد جنوب أفريقيا

سرقة "الكأس" بدولة أفريقية

الرئيس السيسي

«رزق»: أصحاب المعاشات يحتاجون نظرة حانية من الرئيس

شمس البارودي في المستشفى بسبب ابنها

بعد غياب سنوات.. كيف تغيرت ملامح شمس البارودي؟

ارشيف

صور.. "السيسي" يتفقد شرم الشيخ بالدراجة

أشرف السعد

رجل أعمال شهير يسخر من ابنه الداعية

أحمد موسي

موسى: مسمعش صوت معارض تانى

تدريبات بدنية شاقة للاعبي الزمالك

الرياضة

كارتيرون
كارتيرون
Advertisements

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

الزمالك راحة من تدريبات اليوم

#

"شوبير" للاعبي الزمالك: "المفروض تستخبوا"

#

«شيكابالا» يخوض تدريبات تأهيلية بمعسكر الزمالك

#

برنامج بدني لـ«أوناجم».. وعبد الشافي يتدرب في «الجيم»

فرنسا

تدريب

الزمالك

كارتيون

أدى لاعبو الزمالك، تدريبات بدنية قوية تحت قيادة مدرب الأحمال اليوناني أنطونيو، خاصة أن بعضهم حصل على راحة أمس بعد خوض مباراة بيراميدز الخميس الماضى.

الفرنسى كارتيرون مدرب الفريق، حرص على متابعة المران والتركيز مع اللاعبين لمعرفة مدى استجابتهم لبعض التدريبات الخاصة.

ويسعى الجهاز الفنى لتحقيق الفوز فى المباريات المقبلة بالدورى، قبل لقاء زيسكو الزامبى بالجولة الثالثة لدور المجموعات الأفريقي المقرر لها الـ 28 من ديسمبر الجارى.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

سينما "أونطا" هاتوا فلوسنا!

محمود سلطان

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

العراق ولبنان..دعونا نشكر الفساد!!

د. هشام الحمامي

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري

خيار بنديكت : استراتيجية للمسيحيين في أمَّة ما بعد المسيحية

يعقـوب عبد الرحمن
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. "أردوغان" يزور الشيف بوراك في مطعمه
» زينة تفاجئ متابعيها وترتدى الحجاب فى مسجد هيثم زكي
» "جنش" يدعم زملاءه بالمران الصباحي
» أصغر رئيسة وزراء فى العالم.. تعرف عليها
» أمطار وسيول.. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الأحد والاثنين
» تامر حسني وزوجته يشعلان مواقع التواصل بهذا الفيديو
» تدريبات بدنية شاقة للاعبي الزمالك
» ارتفاع أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم
» 18 لاعبًا بقائمة "الدراويش" لمواجهة أف سى مصر
» الشرطة تبحث عن باقى جثث ضحايا البركان
» أول تعليق للبشير بعد الحكم بحبسه عامين

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:40 م

  • فجر

    05:21

  • شروق

    06:50

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
مجلس النواب
دواجن
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة