«رزق»: أصحاب المعاشات يحتاجون نظرة حانية من الرئيس

14 ديسمبر 2019 - 01:02 م

تبدد دعاء أصحاب المعاشات للرئيس السيسي، يوم توجيهه لوزارة التضامن الاجتماعي، برفض الاستشكال في مماطلات الوزارة؛ وتمت إحالة الأمر برمته إلى الجمعية العمومية لقسمي التشريع والفتوى بمجلس الدولة، التي انتهت إلى أنه ليس هناك مستفيد من هذا الحكم؛ حيث عاد أصحاب الرؤوس البيضاء حزانى بعد فرح دام لأيام، وبات أصحاب المعاشات في هم مقيم.

وطالب الكاتب الصحفي حمدي رزق، بنظرة حانية من الرئيس السيسي، لتفريج كربهم، كي يمشوا بيننا في عزة وكرامة، ولا يسألوا الناس إلحافًا؛ بعد أن وهن العظم منهم، وأصبحوا لا يقوون على المناهدة في المحاكم، قائلاً: "افعلها سيادة الرئيس.. وكمل جميلك".

وأضاف رزق، في مقاله، بـ"المصري اليوم"، أن تعقد الموقف يتطلب تخارجًا رئاسيًّا؛ حيث إن العلاوات الخمس لن تقيم أود أصحاب المعاشات، موضحا أن تحريك الحد الأدنى للمعاشات هو السبيل الأمثل لإغاثة من أفنوا حياتهم فى خدمة هذا الوطن، الحد الأدنى للمعاشات حاليًا لا يسد جوعًا، ولا يستر بيوتًا، ولا يوفر علاجًا، فالحياة الكريمة لهؤلاء حق مستحق.

وأوضح رزق، أن العلاوات الخمس، بفرض ضمها، لن توفر الحياة الكريمة لهؤلاء، فكما يقولون، «نواية تسند العجوز فى رحلة المتاعب»، وشىء أحسن من لا شىء؛ لكن نظرة رئاسية حانية لهؤلاء توفر عليهم مؤنة انتظار ما لا يأتى.