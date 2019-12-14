بعد غياب سنوات.. كيف تغيرت ملامح شمس البارودي؟

تصدرت الفنانة المعتزلة، شمس البارودي، مؤشر البحث جوجل، بعد ساعات من انتشار صورة حديثة لها برفقة زوجها الفنان حسن يوسف، وبعض من أفراد أسرتها، حيث أبدى الكثيرون إعجابهم بجمالها، الذي ما زالت محتفظة به.

وظهرت شمس البارودي فى الصورة وهى بجانب عدد من أفراد أسرتها، وترتدي الحجاب ونظارة طبية، بينما زوجها الفنان حسن يوسف يرتدى جلبابًا منزليًا.

وكانت شائعات قد تردد خلال الآونة الأخيرة، بشأن عودة شمس البارودي العودة للفن مرة أخرى، بعد خلعها النقاب واكتفائها بالحجاب، خاصة بعد عودة بعض المعتزلات للفن من جديد، كحلا شيحة وغيرهم.

إلا أن بعض المصادر المقربة من أسرتها نفت هذه الشائعات،مؤكدين أنها لا تفكر بأمر العودة للفن مرة أخرى، فهي تركز على الاهتمام ببيتها وزوجها الفنان حسن يوسف، وأسرتهما الصغيرة.