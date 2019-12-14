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أصغر رئيسة وزراء فى العالم.. تعرف عليها

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أصغر رئيسة وزرا ء في العالم
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متابعات - أمينة عبد العال

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العالم

فنلندا

رئيسة وزراء فنلندا

تعتبر الفنلندية سانا مارين -34 عامًا- أصغر رئيسة وزراء في العالم، إلا أنها تؤكد أنها ليست مثلاً أعلى، وقالت في تصريحات صحفية: "ربما أكون كذلك بالنسبة للبعض لكننا جميعا بشر، وما يهم هو القضايا وليس من هم وراء القضايا التي نعمل جميعا عليها، أعتقد أن كل واحد مهم،  كما نشرت "رويترز".

وأكدت مارين أنها بدأت العمل السياسي في منتصف العشرينات، وأنها اهتمت بتغير المناخ وأن هناك شعورًا راودها بأن الجيل الأكبر لا يوليها الاهتمام الكافي، لافتة إلي أن السر وراء نجاحها هو العمل الجاد، ومضيفة بأنها سترأس حكومة بها 13 وزيرة من وزراء مجموعهم 19 وزير وأنها ستعمل مع الحلفاء الأوروبيين عن قرب".

وأنهت كلمتها قائلة: "نحن أقوى معًا.. ما من أحد منا يمكنه إيجاد الحلول وحده وأعتقد أن لدينا منصة وعلينا استخدامها".

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