"الهكسوس لم يحتلوا مصر".. مفاجآت مدوية تنشر لأول مرة

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إيمان هاني

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دي إم سي

بسام الشماع

الهكسوس

فجر المؤرخ بسام الشماع، مفاجأة مدوية عن احتلال الهكسوس لمصر قائلاً: "الهكسوس لم يحتلوا مصر، يا ريت تعلموا أولادنا صح في المدارس".

وأضاف "الشماع"، خلال حواره ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، بأن الهكسوس عاشوا في مصر 108 أعوام، وهم من أدخلوا العربة الحربية على الحضارة المصرية".

وتابع: "الهكسوس احتلوا جزءًا من شمال مصر، ولم يحتلوا مصر بالكامل كما يتردد، مناشدًا مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، ألا يقوموا بنشر وتداول معلومة تاريخية إلا وأن يكون مصدرها معتبر، معقبًا: "بلاش المعلومات المنقولة لأننا مش عارفين مصدرها".

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