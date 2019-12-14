» بالفيديو.. "أردوغان" يزور الشيف بوراك في مطعمه

وكالات- الدويني فولي
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للشيف التركي المشهور بوراك في مطعمه .
ونشر الشيف بوراك على صفحته في منصة التواصل الاجتماعي "إنستجرام" مقطع فيديو يجمعه بالرئيس التركي .
ويظهر في الفيديو قيام أردوغان بمصافحة الشيف التركي الذي نال شهرة واسعة في الآونة الأخيرة بسبب مقاطع الفيديو التي ينشرها أثناء قيامه بطهي الطعام .
ويملك الشيف بوراك على صفحته في منصة "إنستجرام" ما يقارب الـ13 مليون متابع .
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Cumhurba?kan?m?z Sn. @rterdogan sürpriz gece ziyaretinde bulundu bizlere??. Thanks a lot to President Recep Tayyip Erdo?an for came to visit us??. #hatay #hataysofrasi #hataymedeniyetlersofrasi #antakya #turkey #türkiye #istanbul #dubai #saudi #kuwait #bahrain #lebanon #qatar #doha #czn #cznburak #kebap #künefe #rte #receptayyiperdogan #instagram
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