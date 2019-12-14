  • السبت 14 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر04:25 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
رضا عبدالعال

رضا عبدالعال يقدم استقالته من تدريب بلدية المحلة:"كفاية كده"

ارشيف

بث مباشر الهلال السعودى يواجه الترجى التونسى

ارشيفية

زوج يبتز زوجته بفيديوهات إباحية في أكتوبر..السبب صادم

أنور قرقاش

أول تعليق إماراتي على تصريحات قطر بشأن المصالحة

بدور البراهيم

نجمة شهيرة تظهر بدون حجاب وتستفز السعوديين بطريقة كلامها

الملك سلمان

رسالة من الملك سلمان لرئيس الجزائر الجديد

جنود أمريكان

7000 جندي إضافي..«واشنطن»: حان وقت الرد

الرحالة الكندية

رحالة كندية تكشف مفاجأة عن زيارتها للسعودية

تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ يفاجئ متابعيه: "استنوني بـ البندانة"

طارق شوقي وزير التعليم

حقيقة تناول المناهج التعليمية الحكم العثماني "فاتحاً لمصر"

رد المهنيين على إيداع البشير بالإصلاحية

عرب وعالم

تجمع المهنيين
تجمع المهنيين
Advertisements

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

أول رد للبابا تواضروس على جدل إقامة "قداسين" لعيد الميلاد

#

رد ناري من محمد رمضان على إساءة زوجة«الفيشاوي» له

#

أول رد مصري على المصالحة مع قطر

#

أول رد من الجيش الليبى على اتفاقية تركيا والسراج

مرض السرطان

شفاء

زكي فطين عبد الوهاب

أكد تجمع المهنيين السودانيين أن إيداع الرئيس المعزول عمر البشير في المؤسسة الإصلاحية لمدة عامين يمثل إدانة سياسية وأخلاقية للمخلوع ونظامه وتكشف حيثيات المحكمة عن جانب من سوء إدارة الدولة والمال العام لكنه قطعا ليس نهاية المطاف".

وأضاف التجمع في البيان الذي نشره علي موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك": "معلوم أن هذه التهم تتعلق بحيثيات اعتقال المخلوع وما ضبط بحوزته من أموال، وأنها قد ذهبت للقضاء على أيام المجلس العسكري وقبل تشكيل السلطة الانتقالية، فلا تعدو أن تكون غيضًا من فيض فساده وعلوِّه في الأرض وبدايةً لا أكثر لجرد الحساب.

هذا الحكم يمثل إدانة سياسية وأخلاقية للمخلوع ونظامه، وتكشف حيثيات المحكمة عن جانب من سوء إدارة الدولة والمال العام، لكنه قطعاً ليس نهاية المطاف، فصحائف اتهام البشير على موبقاته الأكبر تعمل عليها عدد من اللجان والنيابة العامة في مراحل مختلفة وهي تشمل انقلابه على الديمقراطية وتقويض الشرعية في 1989 وكل جرائم نظامه منذئذ، ومنها:

- التعذيب والاغتيال في المعتقلات منذ علي فضل وحتى محجوب وأحمد الخير.

- التصفية العرقية والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها قواته في دارفور بحسب توصية المحكمة الجنائية الدولية، نضيف إليها الجرائم المماثلة في جبال النوبة والنيل الأزرق والجنوب قبل استقلاله.

- قتل المتظاهرين السلميين على امتداد فترة حكمه وعلى وجه الخصوص في شهداء بورتسودان وكجبار وسبتمبر 2013 وديسمبر 2018.

- جرائم سياسة التمكين والثراء الحرام والتصرف بالبيع في أصول الدولة وثرواتها وأراضيها.

إننا إذ نثمِّن المهنية وعدالة التقاضي التي اتيحت للمجرم المخلوع من حق الدفاع وعلنية الجلسات في إطار هذه المحاكمة، وهي تعكس قيم الثورة والتغيير، نُؤكد أيضًا على ضمان محاسبة المخلوع وأن يلقى عقابه على سوء ما عمل بعدما أخذه الشعب أخذ عزيز مقتدر فأصبح من الخانعين".

يذكر أن الجيش السوداني أطاح بالبشير في إبريل الماضي بعد أن استمرت لشهور احتجاجات حاشدة علي حكمه الذي استمر لمدة ثلاثين عاما.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

سينما "أونطا" هاتوا فلوسنا!

محمود سلطان

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

العراق ولبنان..دعونا نشكر الفساد!!

د. هشام الحمامي

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري

خيار بنديكت : استراتيجية للمسيحيين في أمَّة ما بعد المسيحية

يعقـوب عبد الرحمن
شارك معنا

اخترنا لك

» رحالة كندية تكشف مفاجأة عن زيارتها للسعودية
» رسالة من الملك سلمان لرئيس الجزائر الجديد
» الضابط والدكتور والمحامي والمدرس.. تفسير 4 مهن بالمنام
» بث مباشر الهلال السعودى يواجه الترجى التونسى
» تفسير رؤيا: أمى المتوفاة تتشاجر معى وحزينة
» إليسا تعلن تعافيها من السرطان.. هذه التفاصيل
» جعجع: نرفض تشكيل حكومة مختلطة
» برلماني: منتدى السلام يوحد الرؤى لمستقبل أفضل بين الدول الأفريقية
» "مش أول مرة".. خطيبة الشرنوبي تكبره بعدة سنوات
» "قولت أوك".. زكي فطين عبد الوهاب يكشف تفاصيل مرضه
» استقرار فى أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    04:58 م

  • فجر

    05:21

  • شروق

    06:50

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
مجلس النواب
دواجن
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة