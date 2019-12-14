» "قولت أوك".. زكي فطين عبد الوهاب يكشف تفاصيل مرضه

خرج الفنان زكي فطين عبد الوهاب، في أول ظهور إعلامي له، بعد شفائه من المرض الخبيث، ليكشف تفاصيل معاناته مع المرض، وكيف تغلب عليه، مشيرًا إلى أن الفنانة نادية لطفي لم تتركه يومًا خلال مشواره علاجه.

وظهر الفنان زكي فطين عبد الوهاب، في برنامج "الجمعة في مصر"، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين سعيد، عبر شاشة MBC مصر، حيث أعلن أن الورم الذي يعاني منه، أصبح كامن تمامًا، مشيرًا إلى أنه في مرحلة المتابعة، وسيخضع لعمل أشعة بعد شهر من الآن.

وتابع زكي فطين عبد الوهاب، أنه ابتسم حينما تلقى خبر إصابته بالسرطان في بداية الأمر، مؤكدًا أنه عادة ما يكون متماسكًا في المشاكل أو المصائب التي تحدث له، معلقًا: "قولت أوك ومحستش بخضة".

كما أشار إلى أنه خلال فترة مرضه لم يكن وحيدًا، وكان يتلقى الدعم معنويًا طوال الوقت من شقيقه أشرف أباظة، والفنانة نادية لطفي، مؤكدًا أن العامل النفسي مهم جدًا للتغلب على المرض.

وقد أعلن الفنان زكي فطين عبد الوهاب، عبر حسابه على الـ"فيس بوك" شفائه من مرض السرطان، الذي كان يعاني منه لمدة شهور.