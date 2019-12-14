مفاجأة من مجدي عبد الغني للمدربين المصريين

14 ديسمبر 2019 - 01:56 م

كشف الكابتن مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري السابق، ورئيس جمعية اللاعبين المحترفين، عن أنه متواجد الآن في إسبانيا، لزيارة عدد من الأندية الإسبانية منها فياريال وبلد الوليد وفالنسيا، وذلك بهدف الاطلاع على طرق التدريب والتطوير فى وسائل اللعب الجديدة.

وأكد عبد الغنى الذي وصل إسبانيا، أمس أن هناك طرقًا وأشكال جديدة للتدريب بشكل متقدم، وأنه أجرى العديد من الجلسات مع عدد من المدربين أصحاب المدارس المختلفة.

وأضاف أن جمعية اللاعبين المحترفين تجهز مفاجأة لكل المدربين المصرين المهتمين بوسائل التدريب الحديث والاطلاع على المدارس التدريبية المختلفة خلال شهر فبراير المقبل، حيث تم توقيع برتوكول تعاون نادى فياريال من أجل عمل دورة تدريبية لإعداد المدربين ويحاضر فيها عدد من المدربين الإسبان، وسوف يحصل المدرب على شهادة معتمدة من الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين.

وأشار إلى أن الهدف من الدورة هو نقل الخبرة التدريبية من الدول الأوروبية المتقدمة في كرة القدم مثل إسبانيا للمدربين المصريين بهدف خلق كوادر تدريبية جديدة خصوصا في قطاعات الناشئين التى تعانى من عدم وجود مدربين متميزين يستطيعون اكتشاف المواهب الكروية.. وبدلا من أن يبحث المدرب عن فرصة لعمل معايشة في الخارج فإن جمعية اللاعبين المحترفين تقوم بعمل ذلك من خلال هذه الدورات.