  • السبت 14 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر04:27 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
رضا عبدالعال

رضا عبدالعال يقدم استقالته من تدريب بلدية المحلة:"كفاية كده"

ارشيف

بث مباشر الهلال السعودى يواجه الترجى التونسى

ارشيفية

زوج يبتز زوجته بفيديوهات إباحية في أكتوبر..السبب صادم

أنور قرقاش

أول تعليق إماراتي على تصريحات قطر بشأن المصالحة

بدور البراهيم

نجمة شهيرة تظهر بدون حجاب وتستفز السعوديين بطريقة كلامها

الملك سلمان

رسالة من الملك سلمان لرئيس الجزائر الجديد

جنود أمريكان

7000 جندي إضافي..«واشنطن»: حان وقت الرد

الرحالة الكندية

رحالة كندية تكشف مفاجأة عن زيارتها للسعودية

تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ يفاجئ متابعيه: "استنوني بـ البندانة"

طارق شوقي وزير التعليم

حقيقة تناول المناهج التعليمية الحكم العثماني "فاتحاً لمصر"

مفاجأة من مجدي عبد الغني للمدربين المصريين

الصفحة الأخيرة

مجدي عبد الغني
مجدي عبد الغني
Advertisements

متابعات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

أخو هيثم أحمد زكي يكتشف مفاجأة صادمة أثناء تسلمه الميراث

#

البرلمان يهاجم التنمية المحلية بسبب رسوم الشواطئ

#

أحمد موسى: "لا تصدقوا من يروج الشائعات ضد القوات المسلحة"

#

من بقى على قيد الحياة من أسرة الملك عبد العزيز؟

أسوان

الرئيس السيسي

منتدي السلام

كشف الكابتن مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري السابق، ورئيس جمعية اللاعبين المحترفين، عن أنه متواجد الآن في إسبانيا، لزيارة عدد من الأندية الإسبانية منها فياريال وبلد الوليد وفالنسيا، وذلك بهدف الاطلاع على طرق التدريب والتطوير فى وسائل اللعب الجديدة.

وأكد عبد الغنى الذي وصل إسبانيا، أمس  أن هناك طرقًا وأشكال جديدة للتدريب بشكل متقدم، وأنه أجرى العديد من الجلسات مع عدد من المدربين أصحاب المدارس المختلفة.

وأضاف أن جمعية اللاعبين المحترفين تجهز مفاجأة لكل المدربين المصرين المهتمين بوسائل التدريب الحديث والاطلاع على المدارس التدريبية المختلفة خلال شهر فبراير المقبل، حيث تم توقيع برتوكول تعاون نادى فياريال من أجل عمل دورة تدريبية لإعداد المدربين ويحاضر فيها عدد من المدربين الإسبان، وسوف يحصل المدرب على شهادة معتمدة من الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين.

وأشار إلى أن الهدف من الدورة هو نقل الخبرة التدريبية من الدول الأوروبية المتقدمة في كرة القدم مثل إسبانيا للمدربين المصريين بهدف خلق كوادر تدريبية جديدة خصوصا في قطاعات الناشئين التى تعانى من عدم وجود مدربين متميزين يستطيعون اكتشاف المواهب الكروية.. وبدلا من أن يبحث المدرب عن فرصة لعمل معايشة في الخارج فإن جمعية اللاعبين المحترفين تقوم بعمل ذلك من خلال هذه الدورات.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

سينما "أونطا" هاتوا فلوسنا!

محمود سلطان

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

العراق ولبنان..دعونا نشكر الفساد!!

د. هشام الحمامي

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري

خيار بنديكت : استراتيجية للمسيحيين في أمَّة ما بعد المسيحية

يعقـوب عبد الرحمن
شارك معنا

اخترنا لك

» رحالة كندية تكشف مفاجأة عن زيارتها للسعودية
» رسالة من الملك سلمان لرئيس الجزائر الجديد
» الضابط والدكتور والمحامي والمدرس.. تفسير 4 مهن بالمنام
» بث مباشر الهلال السعودى يواجه الترجى التونسى
» تفسير رؤيا: أمى المتوفاة تتشاجر معى وحزينة
» إليسا تعلن تعافيها من السرطان.. هذه التفاصيل
» جعجع: نرفض تشكيل حكومة مختلطة
» برلماني: منتدى السلام يوحد الرؤى لمستقبل أفضل بين الدول الأفريقية
» "مش أول مرة".. خطيبة الشرنوبي تكبره بعدة سنوات
» "قولت أوك".. زكي فطين عبد الوهاب يكشف تفاصيل مرضه
» استقرار فى أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    04:58 م

  • فجر

    05:21

  • شروق

    06:50

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
مجلس النواب
دواجن
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة